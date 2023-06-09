«Врачи должны лечить, учителя учить, а государство защищать их права»

Комитет по обороне рекомендовал отклонить законопроект, который предлагает предоставить отсрочку от мобилизации кандидатам и докторам наук, об этом сообщил в своем Telegram-канале автор инициативы, заместитель председателя комитета по региональной политике и местному самоуправлению Госдумы Михаил Матвеев (КПРФ). Адвокат, управляющий партнер Адвокатского бюро «Правовой статус» Алексей Иванов предложение господина Матвеева считает обоснованным — частичная мобилизация не должна распространяться на неопределенный круг российских граждан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Иванов

Фото: предоставлено автором Алексей Иванов

Фото: предоставлено автором

«С 21 сентября 2022 года в России объявлена и действует частичная мобилизация. Правовой режим частичной мобилизации с самого начала его введения вызывает множество вопросов и попыток освобождения от призыва граждан, не имеющих никакого отношения ни к военной службе, ни к воинской обязанности (отцам троих детей, индивидуальным предпринимателям, единственным участникам обществ с ограниченной ответственностью, главам крестьянских хозяйств, адвокатам, врачам и т. д.). На мой взгляд, они скорее напоминают косметический ремонт на "Титанике", но не способны кардинально изменить ситуацию.

Законопроекты Михаила Матвеева представляют собой очередную инициативу установления легального предоставления отсрочки от частичной мобилизации гражданам, не проходившим военную службу, а также имеющим ученую степень доктора или кандидата наук.

Позиция государства изложена в отзывах на законопроекты — "установление освобождения от мобилизации не соотносится с подходом, принятым в законодательстве Российской Федерации о мобилизации". Предлагаю оценить этот "подход" с правовой точки зрения.

Защита Отечества и несение военной службы является долгом и обязанностью российского гражданина (ст. 59 Конституции РФ), которая реализуется в виде прохождения военной службы по призыву, за исключением граждан, освобожденных от исполнения воинской обязанности, призыва на военную службу, граждан, которым предоставлена отсрочка от призыва на военную службу, а также граждан, не подлежащих призыву на военную службу.

Но, исходя из позиции Конституционного суда РФ, выполнение конституционного долга по защите Отечества возможно не только путем несения военной службы, но и в других формах (Постановление Конституционного суда РФ от 15.11.2011 г. №24-П). Частичная мобилизация объявляется Президентом РФ в случаях агрессии или непосредственной угрозы агрессии против РФ, возникновения вооруженных конфликтов, направленных против РФ (подп. 4 п. 2 ст. 4 Федерального закона от 31.05.1996 г. №61-ФЗ «Об обороне», подп. 6 п. 1 ст. 4 Федерального закона от 26.02.1997 г. №31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации»).

Дело, однако, в том, что актами агрессии против России могут признаваться вторжение или нападение вооруженных сил иностранного государства на территорию РФ, любая военная оккупация территории РФ, аннексия территории РФ или ее части с применением вооруженной силы; бомбардировка вооруженными силами иностранного государства территории РФ или применение любого оружия иностранным государством против РФ; блокада портов или берегов РФ вооруженными силами иностранного государства; нападение вооруженных сил иностранного государства на ВС РФ; действия иностранного государства, позволяющего использовать свою территорию другому государству для совершения акта агрессии против РФ; засылка иностранным государством вооруженных банд, наемников для применения вооруженной силы против РФ.

Полагаю, что конституционная обязанность по защите Отечества и несение военной службы без внятной причины введения бессрочной частичной мобилизации не может и не должна распространяться на неопределенный круг российских граждан. Вопросы оценки агрессии против России, оправданность введения частичной мобилизации должны быть подчинены главной конституционной ценности — защите прав и свобод, а права российских граждан не должны подменяться обязанностью выполнения несвойственных им функций, пусть и с последующим предоставлением ограниченной отсрочки. Врачи должны лечить, учителя учить, а государство защищать их права».

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