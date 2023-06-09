В Челябинской области задержан 29-летний житель Учалов по подозрению в диверсии

В Челябинской области был задержан 29-летний житель Учалов по подозрению в диверсии (ст. 281 УК РФ). По версии следствия, он поджог релейные шкафы на Южно-Уральской железной дороге в Миассе. Об этом сообщили в 74.ru со ссылкой на информированных источников. По версии правоохранительных органов, задержанный мог действовать в интересах Украины.

6 июня на перегоне Хребет — Сыростан были сожжены четыре релейных шкафа, что привело к задержке нескольких пассажирских поездов).

По данным Telegram-канала SHOT, задержанный в день диверсии ездил на своей машине Daewoo Espero, перевозя на ней канистры с бензином. В его телефоне якобы были найдены «переписки с украинскими кураторами, от которых он получил указание уничтожить железнодорожное оборудование». Он также за последние пять лет дважды менял паспортные данные. Сейчас его проверяют на причастность к другим преступлениям.

Венера Хисамова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте