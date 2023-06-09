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Владимир Путин присвоил почетное звание начальнику челябинского ГУ МВД

Президент России Владимир Путин присвоил начальнику ГУ МВД России по Челябинской области Михаилу Скокову почетное звание «Заслуженный сотрудник органов внутренних дел РФ». Соответствующий указ глава государства подписал в преддверии Дня России, сообщает пресс-служба регионального полицейского главка.

Министр внутренних дел РФ генерал полиции Владимир Колокольцев в режиме видео-конференц-связи провел торжественную церемонию, посвященную присвоению специальных званий и награждению отличившихся. Почетное звание «Заслуженный сотрудник ОВД» присваивается полицейским за личные заслуги в борьбе с преступностью, обеспечении защиты прав и свобод человека и гражданина, охраны общественного порядка и безопасности дорожного движения.

Генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков руководит челябинским ГУ МВД с начала 2022 года. Ранее он возглавлял министерство внутренних дел Республики Северная Осетия — Алания.

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