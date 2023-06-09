«Соллерс» намерен начать производство электрокаров в Татарстане 2024 году

Компания «Соллерс Алабуга» намерена приступить к серийному производству электрокаров в Татарстане в 2024 году. Об этом в интервью «Татар-информу» сказал глава совета директоров компании «Соллерс» Адиль Ширинов.

По его словам, в конце этого года начнется тестовая эксплуатация электрокаров «Атланта» и «Арго». Он добавил, что самые крупные агломерации страны уже готовы эксплуатировать электрокары в сегменте легких коммерческих грузовых машин. Речь идет о Москве, Санкт-Петербурге и Казани.

«На горизонте шести-семи лет массовый переход на электродвижение в больших городах-миллионниках, на мой взгляд, станет основным трендом», – отметил господин Ширинов.

"Ъ-Казань"