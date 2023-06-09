СК проводит проверку по факту гибели мужчины при пожаре в поселке Кез

В Удмуртии начали доследственную проверку по факту гибели 57-летнего мужчины при пожаре в поселке Кез. Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике, трагедия произошла в ночь на 9 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии Фото: Пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии

Так, по данным следствия, из-за неосторожного обращения с огнем загорелся один из домов по улице Кооперативная в поселке. В огне погиб 57-летний хозяин дома.

В рамках проверки осмотрено место происшествия, назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы, а также опрашиваются очевидцы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.