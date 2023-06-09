В Крыму начался сбор шалфея

В Крыму началась уборка шалфея. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства республики.
Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства РК
Глава минсельхоза РК Андрей Савчук отметил, что в текущем году аграриям предстоит собрать урожай шалфея с угодий площадью 350 га. Всего в республике планируют собрать 850 тонн шалфея.
По данным ведомства, первым к уборке приступило предприятие «Фитосовхоз "Радуга"». Здесь убрали лекарственный шалфей на площади не менее 30 из 78 га и 250 тонн зеленой массы.
«Сейчас на площади почти 200 гектаров выращивают 16 видов лекарственных трав, среди которых: лекарственные шалфей, алтей, мелисса, иссоп, валериана, эхинацея пурпурная, подорожник большой, мята перечная и другие растения»,— отметил господин Савчук.
На полуострове выращиванием культуры занимаются предприятия «Фитосовхоз "Радуга"», «Лаванда», «Янтарный» и агрофирма «Тургеневская».
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