В Курганской области определили территории для благоустройства в 2024 году

По итогам всероссийского голосования в Курганской области определили объекты для благоустройства в 2024 году. Всего в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» приведут в прядок 10 территорий в 11 муниципалитетах, сообщает правительство региона.

В голосовании участвовали более 50 тыс. жителей региона. В результате в Кургане в следующем году благоустроят сразу два общественных пространства – в 14-м микрорайоне Заозерного района и территорию вдоль старицы реки Тобол в микрорайоне Западный. В Шадринске продолжат расширять участок для спортивного досуга на улице Батуринской в поселке Осеево. В Далматово отремонтируют общественное пространство по улице Маяковского – от реки Пионерки до улицы Гагарина, в Макушино – городскую площадь, в Куртамыше – парк 40-летия Победы. Кроме того, новый сквер обустроят на улице Кирова рядом с кинотеатром в Варгашах, детскую площадку по улице Чапаева – в Петухово. Также в Шумихе создадут зону отдыха со спортивной и детской площадками по улице Советская и Кирова, в Катайск обновят территорию возле здания Общественной палаты, а в городе Щучье построят корт.

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