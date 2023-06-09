В состав квалификационной коллегии судей Прикамья может войти зампред Почтобанка

В краевое заксобрание внесена инициатива по изменению состава представителей общественности в квалификационной коллегии судей (ККС). Об этом сообщает пресс-служба заксобрания.

В связи с тем что Вячеслав Белов, занимавший этот пост ранее, был избран президентом Союза Пермской торгово-промышленной палаты, предлагается назначить нового представителя общественности в коллегии судей Прикамья. Им может стать первый заместитель председателя правления АО АКИБ «Почтобанк» Владимир Лебедев.

Напомним, в соответствии с федеральным законодательством, представителей общественности в квалификационной судейской коллегии утверждает законодательное собрание региона. В Пермском крае в составе коллегии семь человек. Представителем может стать гражданин, достигший возраста 35 лет, имеющий высшее юридическое образование, не являющийся государственным, муниципальным служащим и руководителем организации любой формы собственности.

Проект постановления планируется рассмотреть на заседании краевого парламента в июне.