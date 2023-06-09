На ремонт участков трассы Благовещенск-Павловка направят до 186 млн рублей

ГКУ «Управление дорожного хозяйства» Башкирии на четырех конкурсах 11 июля выберет подрядчиков ремонта четырех участков дороги Благовещенск-Павловка, сообщается на сайте госзакупок. Общая сумма начальных цен контрактов составляет 186,75 млн руб. (48,17 млн, 44,56 млн, 46,98 млн и 47,04 млн руб.). Средства выделит бюджет Башкирии.

Работы необходимо завершить до 30 сентября 2024 года. Общая длина участков дороги составляет 9,9 км.

В апреле текущего года Управление дорожного хозяйства Башкирии заключило контракт на ремонт еще одного участка этой трассы с ООО «Дортрансстрой» за 53,52 млн руб.

Майя Иванова

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