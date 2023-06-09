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Двое велосипедистов пострадали в дорожных авариях в Удмуртии

10-летнего велосипедиста сбила машина в села Гольяны Завьяловского района Удмуртии. Как сообщает ГИБДД республики, произошло это утром 8 июня. Водитель автомобиля TOYOTA RAV4, 50-летняя женщина, совершила наезд на велосипедиста, который двигался по проезжей части в попутном направлении при наличии тротуара. В результате ДТП велосипедист получил травмы.

Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Еще одного 10-летнего велосипедиста сбили 8 июня около 15 часов на ул. Первомайской в Ижевске. Он пересекал проезжую часть дороги по диагонали, и на него совершил наезд 34-летний водитель автомобиля Mazda 3. Велосипедист получил травмы.

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