Вадим Захаров стал ректором Уфимского университета науки и технологий

Приказом Министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова от 6 июня Вадим Захаров назначен ректором Уфимского университета науки и технологий (УУНиТ) на пять лет, сообщает пресс-служба вуза. С ноября прошлого года он исполнял обязанности ректора.

Вадим Захаров родился в 1975 году в селе Семено-Петровское Кугарчинского района. В 1997 году по окончании Башкирского государственного университета с красным дипломом три месяца работал инженером в научно-исследовательской лаборатории. В 2000 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата химических наук, продолжил работать старшим научным сотрудником исследовательской лаборатории. В 2004 году защитил докторскую диссертацию. С 2006 по 2010 годы был заведующим лабораторией ООО «Роснефть-УфаНИПИнефть», затем — начальником отдела компании. В 2012 году назначен проректором по научной работе БашГУ. В 2020 году был назначен врио председателя Уфимского федерального исследовательского центра РАН. В 2022 году стал и. о. ректора сначала БашГУ, а затем, после его объединения с УГАТУ, исполнял обязанности ректора УУНиТ. Является доктором химических наук, профессором Академии наук Башкирии.

Влада Шипилова

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