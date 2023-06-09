На месте парка аттракционов «Кырлай» планируют создать новое общественное пространство

В Казани на месте парка аттракционов «Кырлай» будет создано новое общественное пространство. Об этом в прямом эфире мэрии города заявила глава дирекции парков и скверов Айгуль Латыпова.

По ее словам, с таким предложением к ней обратились сами жители Казани. На месте «Кырлая» планируется создать парк «Манзара», и он будет соединен с Центром семьи «Казан». Однако планов города по поводу этой территории она не знает.

Ожидается, что новый парк будет одним из 12 общественных пространств на берегу реки Казанка. Он будет находиться между двумя дамбами — Кремлевской и Кировской.

"Ъ-Казань"