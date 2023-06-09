В центре Краснодара на два дня ограничат движение автотранспорта

На центральных улицах Краснодара 11 и 12 июня будет ограничено движение автотранспорта в связи с празднованием Дня России. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

По данным мэрии, автомобили не будут пускать на участки улиц Буденного и Красноармейской.

«С 6:00 и до окончания мероприятия перекроют следующие участки улиц: улицу им. Буденного от улицы Красной до улицы имени Митрофана Седина, улицу Красноармейскую от улицы Длинной до улицы Кузнечной»,— говорится в сообщении.

Ограничения продлятся 11 июня в период с 22:00 до окончания мероприятий и 12 июня в период с 06:00 до завершения празднований. Также 12 июня с утра будут работать временные стоянки автомобилей.

Анастасия Донскова

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