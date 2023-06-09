В Петербурге оборудуют уличные камеры почти на 1 млрд рублей

Комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга объявил конкурс на оказание телекоммуникационных услуг в рамках аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» по передаче данных с устройств мониторинга рубежей фотовидеофиксации в центр обработки и хранения данных. Речь идет об установке на улицах города 150 камер с функцией распознавания номеров. Заказчиком выступает СПб ГКУ «Городской мониторинговый центр». Начальная (максимальная) цена контракта — 150 млн рублей, сообщается на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

В техзадании отмечается, что новые камеры не будут оснащать сенсорами для распознавания граждан по биометрии.

В Петербурге на данный момент установлено 990 автоматических комплексов видеофиксации нарушений правил дорожного движения. До конца текущего года их число должно превысить более 1,2 тыс.

Согласно документации, подрядчику необходимо будет не только установить камеры, но и выполнять работы по их обслуживанию до конца 2025 года.

Кроме этого, предполагается оборудовать комплексами слежения семь перекрестков в Центральном районе Петербурга. На эти цели город выделит 155 млн рубл. На установку 100 камер в Московском парке Победы и 79 камер в Южно-Приморском парке из бюджета планируется потратить более 109 млн руб. Еще 482 млн руб. выделят на установку 5,6 тыс. домофонных камер в разных районах города.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что осенью прошлого года Городской мониторинговый центр уже объявлял конкурс на передачу данных с камер видеонаблюдения, действующих в рамках программы «Безопасный город». На эти цели было выделено 3 млрд рублей.

Подробнее — в материале «Смольный наводит секретность на видеофиксацию».

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