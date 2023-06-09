Рыбинского бизнесмена подозревают в сокрытии доходов

62-летний руководитель коммерческой организации в Рыбинске подозревается в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов. О возбуждении уголовного дела сообщили в пресс-службе ярославского управления СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По версии следствия, в 2021 — 2022 годах у организации была недоимка по налогам, счета фирмы были арестованы. Но свою коммерческую деятельность она продолжала.

«Коммерческая организация продолжала осуществлять расчеты с контрагентами за выполнение работ и поставку товарно-материальных ценностей в обход банковских счетов организации, расходные операции по которым были ранее приостановлены налоговым органом»,— отметили в СКР.

Ущерб от подобных действий бизнесмена сейчас и устанавливают следователи.

Алла Чижова