Мэрия Уфы планирует внести изменения в генплан города до 2042 года

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев поручил главному управлению архитектуры и градостроительства мэрии подготовить предложения по внесению изменений в генеральный план Уфы до 2042 года в течение двух недель с момента утверждения постановления. Документ опубликован на сайте мэрии.

Согласно документу, внести предложения об изменении генплана могут физические и юридические лица. Для этого заявки нужно отправить на электронную почту управления, почтовым отправлением или явившись самому.

Генплан развития Уфы до 2042 года был утвержден депутатами горсовета в марте 2022 года. Этот документ объемом около 300 страниц был разработан Институтом генплана Москвы по заказу главархитектуры Уфы и прошел процесс общественных обсуждений. На его основе должны разрабатываться правила землепользования и застройки, проекты планировки и межевания территории, утверждаются муниципальные и региональные программы строительства объектов инфраструктуры.

Стоимость реализации генплана, по данным правительства Башкирии на май 2021 года, оценивалась в 2 трлн. руб. Реализовать его намерены в два этапа. Первые работы должны завершиться в 2032 году, вторые — в 2042 году.

Венера Хисамова

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