«Азот» поддержал экологический проект «уДОБРяй!»

В Березниках стартовал проект «уДОБРяй!» совета активной молодежи «Лига лидеров» филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим».

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Проект объединил более 100 детей и взрослых. 10 детских садов и три школы в течение лета будут удобрять землю, выращивать цветы и овощи, узнают много интересного о защите природы и о компании «Уралхим», ее миссии и слогане «Потому что еда нужна каждому». На праздничном открытии проекта юных помощников природы и тех, кто любит делать добрые дела, организаторы посвятили в удобрята. Их экипировка традиционно состоит из ярко-желтых футболок, кепок и бандан.

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В течение лета территории образовательных учреждений преобразятся, специалисты филиала «Азот» и представители общественных организаций расскажут ребятам об экологии и особенностях применения удобрений и выращивания растений, об основах безопасности, о людях, которые могут быть примером для подражания.

Подведение итогов проекта состоится 13 октября — во Всемирный день удобрений.

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Венера Мухатаева, председатель Совета активной молодежи «Лига лидеров»:

В этом году нашей молодежной организации исполняется 15 лет. За это время мы сделали много добрых дел для «Азота» и для города Березники, в том числе, в области экологического просвещения и волонтерства. Мы готовы передавать свой опыт подрастающему поколению. Объединив усилия, мы сможем сделать наш город красивее, показать детям хороший пример и вовлечь их в наше общее дело — заботу о природе.

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Сотрудники филиала «Азот» принимают активное участие в акциях городского и федерального масштаба. Среди них Всероссийский субботник «Зеленая Россия», заседания круглого стола «Экологическая трибуна», акции «Трудовые экодесанты», «Дни защиты от экологической опасности» и т.д. Проект «уДОБРяй!» — один из победителей городского конкурса по экологическому просвещению. Финансовую поддержку в полном объеме оказал филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим» в рамках программы «Уралхим — детям». Это не первый проект, который реализует молодежь «Азота» для города и горожан. Среди самых ярких — «Город сад. Наследие», посвященный практику-озеленителю Валентину Миндовскому, известному в Березниках и в Пермском крае, и «Акселератор проектов. 59», который выиграл в прошлом году грант Президента РФ.

Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Березники