Проект МЭЗ за 3,3 млрд рублей в Неклиновском районе Ростовской области успешно прошел экспертизу

Проект строительства маслоэкстракционного завода в с. Троицкое Неклиновского района Ростовской области мощностью 1 тыс. т семян подсолнечника в сутки получил положительное заключение негосударственной экспертной организации. Информация об этом содержится в Едином реестре заключений главгосэкспертизы.

Напомним, в 2021 году стало известно, что компания «Агропрайм» планирует построить маслоэкстракционный завод в с. Троицком. Инвестор вложит в проект 3,3 млрд руб. На предприятии будут выпускать сырое (гидратированное) масло, шрот, топливные гранулы (пеллеты). На заводе будет создано 156 новых рабочих мест со средней заработной платой 45 тыс. руб. в месяц.

Анастасия Назарова