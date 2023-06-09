В Саратовской области запустили образовательную программу «Азбука предпринимателя»

Саратовский центр предпринимателя «Мой бизнес» запускает образовательную программу для будущих предпринимателей. Физлиц и бизнесменов до 25 лет приглашают изучить «Азбуку предпринимателя» с 26 июня по 5 июля.

Обучающая программа разработана АО «Корпорация «МСП» совместно с поддерживающими бизнес российскими общественными организациями и вузами.

«Азбука предпринимателя» оптимизирована под желающих получить грант министерства экономического развития Саратовской области — конкурс пройдет в августе этого года.

«Участники программы разберут вопросы бизнес-планирования, составления маркетингового плана, калькуляции себестоимости, государственной поддержки бизнеса», — говорится в релизе. Также эксперты расскажут о подготовке проекта и документов для гранта.

Предполагаются бесплатные офлайн-занятия. Для регистрации потребуется личный кабинет бизнеса на платформе МСП.рф. После прохождения участники получат сертификаты АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» — они пригодятся при подаче заявки на грант.

«Азбуку предпринимателя» проведут в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»; при поддержке минэкономразвития РФ и региона.

Дарья Васенина