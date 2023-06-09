Подрядчик оштрафован за нарушение сроков реконструкции театра «СамАрт»

Подрядчик в лице АО «ВТС-9» уличен в неисполнения обязательств по графику во время проектирования и реконструкции здания Самарского театра юного зрителя «СамАрт». Речь идет о работах на втором и третьем пусковом комплексах. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Например, в срок август-октябрь 2022 года не были выполнены работы (в рамках контракта № 68 от 10.11.2021) по устройству отдельных железобетонных конструкций, архитектурных решений, кровли, металлических конструкций, перегородок, конструктивных решений и пр.»,— говорится в сообщении.

В связи с этим в отношении директора АО «ВТС-9» было возбуждено административное дело (ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ). По итогам его рассмотрения должностное лицо оштрафовано на 54 тыс. руб.

Ранее областная Счетная палата обнаружила, что Управление капитального строительства (УКС) региона допустило ряд нарушений при реконструкции ГБУК СО театра юного зрителя «СамАрт» в рамках нацпроекта «Культура». В частности, чиновники оплатили невыполненные работы, переплатили за некоторые услуги и допустили изменение условий и сроков госконтракта. Ранее на объекте, возведение которого длится около 20 лет, прокуратура выявила нарушения в системе противопожарной безопасности.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Театр не прошел проверку».

Георгий Портнов