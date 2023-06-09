Суд арестовал председателя элитного садового товарищества в Ленобласти

Басманный суд Москвы отправил под арест председателя элитного СНТ «Северная жемчужина» под Петербургом Андрея Кудрина. Он был задержан по подозрению в мошенничестве на сумму 1,5 млрд рублей, пишет 9 июня 47news.

52-летнего господина Кудрина задержали накануне после обращения садоводов к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. По их словам, они перечисляли выплаты и взносы для получения книжки и «право» считать себя кандидатом в члены садоводства.

При этом Андрей Кудрин и его знакомый имели в собственности более 40 участков и не выплачивали взносы. Следствие полагает, что деньги со взносов дачников выводились через аффилированные лица председателю фирмы.

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