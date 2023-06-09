Челябинская область примет Всероссийскую спартакиаду по зимним видам спорта

В феврале 2024 года в Челябинской области пройдет основная программа Всероссийской спартакиады по зимним видам спорта. Регион примет соревнования по сноуборду, фристайлу, горнолыжному спорту, конькобежному спорту, фигурному катанию на коньках, биатлону, хоккею, а также церемонии открытия и закрытия. Об этом сообщают в областном правительстве.

Спартакиада пройдет с 9 по 18 февраля в пяти регионах РФ по программе предстоящих XXV Олимпийских зимних игр 2026 года в Италии. Помимо Челябинской области, соревнования состоятся в Свердловской, Тюменской областях, Краснодарском и Красноярском краях. Там запланированы состязания по альпинизму, бобслею, санному спорту, лыжным гонкам и керлингу.

«Челябинская область готовится принять самые масштабные соревнования зимнего сезона 2024 года в России! Это огромное событие для нашего региона. Мы благодарны Министерству спорта РФ за оказанное доверие и уверены, что сможем не только провести Всероссийскую спартакиаду на самом высоком уровне, но и превратить ее в незабываемое яркое событие для болельщиков и участников», — отметил министр физической культуры и спорта Челябинской области Александр Гриб.

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