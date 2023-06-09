После столкновения резиновой лодки с баржами в Татарстане возбудили дело

Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело после столкновения резиновой лодки с двумя баржами. Об этом сообщило ведомство.

Сам инцидент произошел 6 июня на 1266 км судового хода Волги в Зеленодольском районе. Лодка при пересечении хода попало между сцепкой из двух барж, которых толкало судно ОТА-954. В результате аварии управлявший лодкой мужчина и его пассажирка упали в воду. Женщину удалось спасти, а мужчину нет. Он утонул.

Детали ЧП выясняются. В данный момент следователи допрашивают свидетелей и проводят экспертизы.

"Ъ-Казань"