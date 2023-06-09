Глава СК заинтересовался аварийным домом в Ярославском районе

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю ярославского управления Анатолию Щурову отчитаться о проверке и обстоятельствах проживания горожан в аварийном доме в поселке Щедрино Ярославского района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ

По данным СК со ссылкой на СМИ, дом признан аварийным еще в 2019 году, однако расселение должно состояться только в 2027 году. Управляющая компания отказалась от обслуживания дома, который находится в непригодном состоянии.

«По данному факту СУ СК России по Ярославской области проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Председатель СК России дал указание руководителю СУ по Ярославской области Щурову А.П. представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах»,— говорится в сообщении СК РФ.

По данным портала 76.ру, в доме на улице Садовой,4 в Щедрино течет крыша, прогнил пол, отсутствует отопление, есть перебои с электричеством, а система канализации и водоснабжения в плачевном состоянии. Жители дома планируют обращаться в суд.

Алла Чижова