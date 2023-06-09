В Анапе начали рейды по нелегальному джиппингу

В Анапе начались рейды по выявлению предпринимателей, занимающихся нелегальным джиппингом. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Анапы Фото: пресс-служба администрации Анапы

На курорте действуют специальные оборудованные маршруты, перед выходом на которые водители не проходят предрейсовый и технический осмотры.

«Массовых нарушений законодательства не выявлено»,— говорится в сообщении.

Административный протокол по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ (нарушение правил перевозки людей) получил один нарушитель. Рейды продолжатся и будут проводиться регулярно.

Анастасия Донскова

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