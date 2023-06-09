На ремонт участка дороги Дема – Затон выделено до 45 млн рублей

ГКУ «Управление дорожного хозяйства» Башкирии объявило конкурс на ремонт двухкилометрового участка дороги Дема — Затон (от 6,9 км до 9 км) в Уфимском районе. Начальная стоимость контракта составляет 44,9 млн руб., работы финансируются из республиканского бюджета.

Начало работ запланировано на 15 мая 2024 года, окончание — в конце сентября. Подрядчик должен срезать изношенный слой асфальта, уложить новое покрытие, отсыпать и укрепить обочины, нанести дорожную разметку термопластиком и краской.

Гарантийный срок на верхний слой асфальта — семь лет, на нижний — пять лет, на разметку с помощью краски — три месяца, на термопластик — один год.

В прошлом году ремонт 2,5 км дороги Дема — Затон обошелся бюджету в 28,2 млн руб.

Влада Шипилова

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