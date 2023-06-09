«Драгоценные камни — это концентрированное оформление богатства»

Клуб КубА и ИД «Коммерсантъ — Кубань-Черноморье» 8 июня провели очередной бизнес-завтрак. На этот раз спикером мероприятия стал ювелир и геммолог, владелец компании «Знать» Николай Кара-Куш. Гостям и резидентам клуба спикер рассказал о том, чем отличаются натуральные драгоценные камни от искусственных, и почему в них стоит инвестировать.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ювелир и геммолог, владелец компании «Знать», спикер бизнес-завтрака Николай Кара-Куш

Фото: Софья Пшеничная Ювелир и геммолог, владелец компании «Знать», спикер бизнес-завтрака Николай Кара-Куш

Фото: Софья Пшеничная

В ювелирное дело господин Кара-Куш пришел из банковского бизнеса. Увлекся этим в 2008 году, когда создал ювелирное украшение для своей любимой женщины, ставшей впоследствии его супругой. С тех пор Николай стал настоящим ценителем драгоценных камней, объездил с лекциями половину мира и работает с очень состоятельными клиентами.

По его словам, профессия ювелира подразумевает 14 специализаций. Сюда входят литье драгоценного металла, шлифовка, полировка, закрепка камней, геммология. Николай Кара-Куш создает дизайн ювелирных изделий, является экспертом по драгоценным камням.

«Нет ничего более ценного, важного и энергетически емкого, чем драгоценные камни. Это концентрированная версия оформления богатства. В натуральных драгоценных камнях сосредоточена энергия. Ювелирные украшения, приобретенные для любимой женщины, всегда компенсируется многократным увеличением финансовых потоков»,— убежден Николай Кара-Куш.

Как рассказал спикер КубА Клуба, объем добычи и потребления драгоценных камней ограничен, и их стоимость растет высокими темпами. Бриллианты — самые дорогие драгоценные камни. Но они могут быть очень разными и добываются в объемах, которые многократно превышают объемы добычи рубина, сапфира и изумруда вместе взятых. Более 12 млн каратов в год. Однако 80% добычи — это камни технического качества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наталия Ковалёва — брокер, торговля на международной фондовой бирже

Фото: Софья Пшеничная Наталия Ковалёва — брокер, торговля на международной фондовой бирже

Фото: Софья Пшеничная

По словам господина Кара-Куша, искусственные камни от драгоценных отличаются только происхождением. Например, искусственный рубин имеет тот же самый химический состав, ту же кристаллическую решетку, точно такую же твердость, что и натуральный. По всем параметрам он на самом деле является рубином. Только может быть чистым как стекло. Это его и выдает, потому что идеально чистых рубинов не существует в природе. У любого натурального драгоценного камня есть «включения», даже если они не видны невооруженным взглядом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Александр Полиди — экономист, профессор, сооснователь КубА клуба Фото: Софья Пшеничная Слева Алексей Пшеничный, основатель компании «Высшая Лига», сооснователь КубА клуба. Справа Валерий Тюренков — спортивный врач, прикладной кинезиолог, гипнотерапевт Фото: Софья Пшеничная Алексей Пшеничный, Николай Кара-Куш, Александр Полиди Фото: Софья Пшеничная Следующая фотография 1 / 3 Александр Полиди — экономист, профессор, сооснователь КубА клуба Фото: Софья Пшеничная Слева Алексей Пшеничный, основатель компании «Высшая Лига», сооснователь КубА клуба. Справа Валерий Тюренков — спортивный врач, прикладной кинезиолог, гипнотерапевт Фото: Софья Пшеничная Алексей Пшеничный, Николай Кара-Куш, Александр Полиди Фото: Софья Пшеничная

«Одинаковые характеристики дают почву для манипуляций с покупателем в ювелирном магазине. Допустим, вы увидели кольцо с драгоценным камнем стоимостью в 1 млн руб. Деньги немалые. В этом случае нужно задать уточняющий вопрос, природный ли это камень. Вам не могут продать искусственно выращенный камень под видом природного. Но есть много способов обвести покупателя вокруг пальца. Например, можно написать крупным шрифтом "сапфир", а мелким — аббревиатуру, означающую, что это ювелирное стекло. В ювелирной индустрии могут обмануть так, как ни в какой другой»,— предостерегает Николай Кара-Куш.

Отвечая на многочисленные вопросы резидентов и гостей, спикер сказал, что стремится быть максимально честным и открытым перед своими клиентами. И название его компании «Знать» — это не только имя существительное, но и глагол. Свои экспертные знания по драгоценным камням он транслирует большому количеству людей по всему миру.

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