Из белгородского Шебекина пытаются вывезти 50 собак породы хаски

Волонтеры Общероссийского народного фронта привезли 200 кг корма для питомника хаски, который находится в Шебекино Белгородской области. Город продолжительное время остается под постоянными обстрелами со стороны Украины.

В правительстве региона сообщили, что за помощью к волонтерам обратились владельцы 50 хаски. «Роман и Людмила организовывали прогулки, походы и катания с собаками. Из-за обстановки в Шебекино хозяева пока не могут вывезти животных в безопасное место. Сейчас владельцы животных выбирают участок, куда можно перевезти питомцев».

О том, какой парк с хаски появился в Воронежской области, смотрите в материале «Ъ-Черноземье».

Владимир Зоркий