Инвесторам предложили создать завод в Башкирии по розливу воды за 327 млн рублей

Корпорация развития Башкирии презентовала инвесторам бизнес-предложение, концепция которого заключается в организации производства по розливу воды в Учалинском районе, сообщила пресс-служба правительства республики. Предварительная стоимость проекта составит около 327 млн руб. По расчетам, он может окупиться за пять лет. Завод предполагает полный цикл производства – от добычи воды до доставки ее потребителям.

При реализации проекта инвестор сможет получить участок в аренду без торгов и субсидии на возмещение части затрат на производство, налоговые льготы.

Венера Хисамова

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