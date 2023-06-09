Трое жителей Омска осуждены за похищения людей

В Новосибирске оглашен приговор троим жителям Омска, обвиненным в похищении людей и грабеже. Фигуранты дела в октябре 2020 года арендовали в Новосибирске квартиру по поддельным документам. Туда они пригласили двоих потерпевших, связали им руки скотчем и, угрожая утюгом и кочергой, потребовали $6 тыс.

Узнав, где находятся деньги похитители вместе с одним из потерпевших отправились за ними в квартиру на ул. Танковой. «Воспользовавшись тем, что подсудимые отвлечены поиском денег потерпевший выпрыгнул из окна со второго этажа и сообщил в правоохранительные органы о совершенном преступлении»,– рассказали в прокуратуре Новосибирской области.

Не обнаружив денег в квартире, злоумышленники направились в Омск на автомобиле, насильно удерживая в нем второго потерпевшего. Машина была остановлена сотрудниками полиции, похитителей задержали.

Суд приговорил их к лишению свободы на сроки от 5 до 7 лет. В пользу потерпевшей взыскано 100 тыс. руб. компенсации морального вреда.

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Оксана Павлова