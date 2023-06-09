В Челябинске запустили процесс отмены двухуровневой системы местного самоуправления

В Челябинскую городскую думу поступила инициатива от группы депутатов об очередном преобразовании системы местного самоуправления (МСУ). Внутригородские районы лишат статуса самостоятельных муниципальных образований, которыми они обладают с 2014 года, а гордуму больше не будут формировать из членов районных советов. Об этом сообщает пресс-служба представительного органа.

Реформа местного самоуправления, в результате которой была создана двухуровневая система, произошла в Челябинске в 2014 году. Региональный центр был наделен статусом городского округа с внутригородским делением. В каждом из семи районов сформировали собственные советы депутатов, которые делегировали по семь человек в гордуму.

По мнению депутатов, инициировавших очередные преобразования, главная цель двухуровневой системы организации местного самоуправления – «четкое разграничение полномочий» и финансовое обеспечение районов, не были достигнуты, и такой формат МСУ не отвечает «современным условиям».

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