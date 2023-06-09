Государственная ветеринарная инспекция станет контролирующим органом в сфере обращения с безнадзорными животными

В Пермском крае контролирующим органом в области обращения с безнадзорными животными станет государственная ветеринарная инспекция. Законопроект об этом внесен в краевое заксобрание. Об этом сообщает пресс-служба краевого парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Никита Юдин, Коммерсантъ Фото: Никита Юдин, Коммерсантъ

Проектом закона устанавливается, что плановые проверки органов местного самоуправления будут проводиться уполномоченным органом совместно с другими органами государственного контроля на основании ежегодного плана, который будет сформирован и согласован прокуратурой Пермского края. Кроме того, законопроектом вносятся изменения в методику расчета субвенций, предоставляемых муниципальным образованиям на реализацию деятельности по обращению с животными без владельцев: предлагается установить возможность распределения между муниципалитетами нераспределенных средств на текущий финансовый год и плановый период, объем которых не должен превышать 5% общего объема субвенций.

По предложению общественных инспекторов в региональный закон вносится норма, в соответствии с которой муниципалитеты смогут осуществлять контроль за исполнением муниципальных контрактов в сфере обращения с животными без владельца. Планируется, что законопроект будет рассмотрен на июньском заседании заксобрания.