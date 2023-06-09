Екатеринбурженка пыталась вывезти в Дубай когти медведя и рога лося

В аэропорту Кольцово задержали жительницу Екатеринбурга, которая пыталась вывезти в Дубай пять когтей медведя и два рога лося. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления. Женщина не задекларировала когти и рога, и при этом пыталась пройти таможенный контроль через «зеленый» коридор.

Екатеринбурженка пояснила, что когти медведя и рога лося ей передали знакомые. Изделия она хотела использовать в интерьере, а также для создания украшений себе и сыну. В ходе экспертизы выяснилось, что когти могли принадлежать как бурому, так и гималайскому медведю.

В отношении женщины возбуждено административное дело.

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