В Тутаеве начали сбор подписей против продажи пожарной каланчи

В Тутаеве Ярославской области начали сбор подписей против перевода пожарного депо из центра города и продажи исторического здания и пожарной каланчи. Об этом сообщает ТОС «Левобережье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пожарная каланча в Тутаеве

Фото: ТОС «Левобережье» Пожарная каланча в Тутаеве

Фото: ТОС «Левобережье»

Пожарная часть №26 расположена на левом берегу Тутаева, в центре левобережной части города. В ТОС «Левобережье» выступают против перевода пожарной части в другое место и приватизации здания, которое новый собственник может превратить в частный музей. Представители ТОС составили обращение к губернатору Михаилу Евраеву и начали сбор подписей под ним в пяти точках на территории Тутаева.

В тексте обращения (есть в распоряжении редакции «Ъ-Ярославль») указывается, что его авторы требуют сохранения пожарной части в здании постройки начала XX века.

«Пожарная часть размещается в этом здании с самого момента его постройки в 1912 году и вместе с пожарной каланчой здание составляет единый ансамбль, являющийся визитной карточкой города. Размещение пожарной части на центральной площади географически оправдано и целесообразно, поскольку позволяет пожарной технике в кратчайшее время добраться до любого района левобережной части города и левобережного сельского поселения. Кроме того, исторически сложившееся использование здания пожарного депо создает неповторимый местный колорит»,— говорится в обращении к губернатору.

Авторы обращения ссылаются на опыт Ярославля и Рыбинска, где пожарные части продолжают оставаться в центральной части городов. Приватизацию пожарной каланчи и превращение места в частный музей авторы письма не принимают, хотя и признают, что здание частично разрушается из-за подмыва грунта при использовании пожарной техники.

«Важно понимать, что туристическая ценность и привлекательность Романовской стороны Тутаева заключается и в том, что его инфраструктурные объекты, являясь памятниками культурного наследия, продолжают выполнять свою повседневную функцию! Они живут и приносят городу настоящую пользу. Поэтому идея создания частного музея на месте действующей пожарной части вызывает недоумение. Это нанесёт ущерб жизни города и туристической привлекательности»,— отмечается в проекте обращения.

Андрей Иванов