В Ростове-на-Дону благоустроят два сквера до конца 2023 года

Сквер Мира на ул. Воровского в Ростове и Комсомольский сквер будут благоустроены до конца текущего года, сообщил в своем Telegram-канале глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.

По словам градоначальника, финансирование проектов реализуется из федерально, регионального и городского бюджетов.

Стоимость благоустройства Комсомольского сквера составит 64,5 млн руб. Здесь произведут работы по озеленению, установят спорткомплексы, скейтплощадку, скалодром и стену для граффити, а также пам-парк, паркурную площадку и баскетбольную стену. В сквере появится амфитиатр и площадка для выгула собак, туалеты. Будет заменено покрытие на беговой дорожке и обеспечено электоснабжение. Работы планируется завершить к концу ноября.

На благоустройство в сквере Мира выделено 17,7 млн руб. Территория также будет озеленена, будет уложена новая тротуарная плитка, поливочный водовод, появится детское игровое оборудование, малые архитектурные формы и питьевые фонтанчики. Благоустройство завершат до середины октября.

Анастасия Назарова