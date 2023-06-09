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Коммерсантъ FM
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Vesti.ua: в центре Киева ограбили атташе посольства США

Вечером 7 июня атташе посольства США на Украине обратился в полицию. Он сообщил, что его обокрали в парке имени Тараса Шевченко в центре Киева. Об этом сообщает портал Vesti.ua со ссылкой на источники в полиции.

По данным портала, атташе рассказал, что у него украли 12 iPhone и кошелек с банковскими карточками, с одной из которых в дальнейшем было снято $400. По словам другого собеседника Vesti.ua, в день ограбления дипломат был пьян. Он находился «в заведении», где и потерял свое имущество. Однако, поскольку его вещи были застрахованы, он обратился в полицию Киева с заявлением о краже, чтобы получить страховое возмещение.

Милена Костерева

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