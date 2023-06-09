19 выпускников в Удмуртии набрали 100 баллов по предметам

В Удмуртии 19 школьников, сдавших Единый государственный экзамен, получили 100-баллов по различным предметам. Об этом сообщила во «ВКонтакте» министр образования и науки республики Светлана Болотникова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В частности, 100 баллов по географии набрали два выпускника школ в Ижевске и поселка Яр. По химии лучший результат показали восемь учеников из столицы Удмуртии, Воткинска, Сарапула, а также из села Алнаши и гимназии в селе Малая Пурга.

При этом сразу девять выпускников набрали 100-баллов по литературе. В их числе школьники из Ижевска, Завьяловского района, Воткинска, Можги и Сарапула.