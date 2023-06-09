Водитель большегруза насмерть сбил пешехода на Маценстинском мосту в Сочи

В Сочи в районе Мацестинского моста водитель грузовика Volvo насмерть сбил пешехода 1963 года рождения. Об этом сообщила пресс-служба отдела пропаганды БДД Госавтоинспекции Краснодарского края.

По предварительным данным, авария произошла на автодороге «Обход Сочи» (2 км +500 м) 9 июня около 04:30. Грузовик въехал в припаркованные автомобили Volvo и «ГАЗель», после чего сбил пешехода, стоящего на обочине.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

Анастасия Донскова

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