Шесть человек эвакуировали из загоревшегося 10-этажного дома на улице Тимирязева в Ижевске

Сегодня, 9 июня, около 7:23 в столице Удмуртии на улице Тимирязева загорелся 10-этажный дом. Потребовалась эвакуация шести человек, в том числе одного ребенка, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике. По предварительным данным, пострадавших нет.

К моменту прибытия пожарных подъезд оказался задымлен, а при тушении возгорания возникли сложности с прибытием спецтехники из-за того, что двор был плотно заставлен автомобилями.

Открытый огонь ликвидировали в 7:54. Причиной пожара стали электрощитовые в подъезде. Обстоятельства произошедшего будут устанавливать эксперты испытательной пожарной лаборатории.