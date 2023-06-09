На проведение военных игр в Татарстане потратят 4,2 млн рублей

В Татарстане на проведение всероссийского фестиваля «Военные игры „Элбэдэн“» потратят 4,2 млн руб. Тендер опубликован на портале госзакупок.

Мероприятие состоится 2425 июня в селе Альвидино Пестречинского района Татарстана. Его посветят Дню памяти и скорби и подвигу герою Советского Союза Петра Гаврилова. Главными событиями фестиваля будут три реконструкции. Это начало боевого пути героя в гражданскую войну, утренний бой в первые часы Великой Отечественной и битва за Брестскую крепость.

Деньги выделят из регионального и федерального бюджетов. В фестивале примут участие свыше 270 человек из военно-исторических клубов. Также ожидается 14 тыс. гостей.

"Ъ-Казань"