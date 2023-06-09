В Уфе вынесен приговор сбытчикам фальшивых долларов

Советский районный суд Уфы признал троих уфимцев виновными в хранении, перевозке в целях сбыта и сбыте заведомо поддельной иностранной валюты (ч. 1 ст. 186 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По данным «Ъ-Уфа», это 30-летний Руслан Тимиргазин, 35-летний Эмиль Нафиков и 36-летний Эдуард Панфилов.

Установлено, что в феврале 2022 года они организовали перевозку из-за границы 299 поддельных банкнот номиналом $50 США. Часть купюр они обменяли в отделениях банков в Уфе и ближайших населенных пунктах, а оставшиеся хранили у себя дома.

Подсудимые признали вину. Суд приговорил их к лишению свободы на срок от двух лет до двух лет и двух месяцев в колонии общего режима.

Майя Иванова

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