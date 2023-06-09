Проектирование объектов особой экономической зоны «Пермь» в Гамово оценили в 175 млн рублей

Победителем конкурса на проведение инженерных изысканий и разработку проекта объектов инфраструктуры особой экономической зоны промышленно – производственного типа «Пермь» признано АО «Институт “Стройпроект”». Это следует из данных портала госзакупок.

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Как указано в техническом задании, объекты парка расположатся в селе Гамово Пермского района. Подрядчик должен спроектировать размещение сетей электроснабжения, водоотведения, канализации, связи, теплоснабжения, объекты транспортной инфраструктуры и т.п. все работы требуется завершить к 31 мая 2024 года. Стоимость контракта составила 175 млн руб.

ОЭЗ «Пермь» была создана постановлением правительства РФ летом 2022 года на территории краевого центра и Пермского муниципального округа. Основная площадка особой зоны расположена на территории промышленного узла «Осенцы». Резиденты ОЭЗ смогут получить льготы в виде пониженной ставки по налогу на прибыль (0% в течение первых пяти налоговых периодов, 5% с пятого по десятый и 13,5% по истечении десяти периодов). Предполагается также их освобождение от части транспортного налога. Первыми резидентами ОЭЗ станут «ОДК-Пермские моторы», компания «Форпласт»,«Пермская судоверфь», «Осенцовский сталепрокатный завод» и компания по производству пластмассовых изделий «Стелла групп».