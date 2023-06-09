СК возбудил дело по факту гибели двух рабочих при взрыве на заводе в Челябинской области

В Челябинской области следственные органы возбудили уголовное дело по факту взрыва на Златоустовском заводе бетоносмесительного оборудования. Погибли двое рабочих, еще один получил травмы, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

Происшествие случилось вечером 8 июня. «При проведении пневмоопрессовочных работ изделия произошла резкая разгерметизация, в результате чего двое рабочих получили смертельные травмы, одному причинены телесные повреждения»,– сообщает СУ СК РФ по региону.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Челябинской области, на заводе произошла «разгерметизация емкости для отопления» без последующего горения. Силы и средства МЧС для ликвидации последствий происшествия не понадобились.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц). Ход расследования контролирует глава следственного управления Петр Решетников.

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