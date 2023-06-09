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Фонд развития территорий выставил на торги участок еще с одним долгостроем ЖК «Триумф»

Фонд развития территорий (создан правительством РФ) выставил на торги земельный участок под недостроенным домом ЖК «Триумф. Квартал II» по ул. Карпинского, 114. Как указано в документации к аукциону, начальная цена участка площадью 3,85 тыс. кв. м составляет 9,25 млн руб. Заявки на участие в торгах принимают до 10 июля, аукцион назначен на 11 июля. Земельный участок на ул. Карпинского, 114, находится в собственности фонда, его можно использовать для размещения многоквартирных жилых домов. Степень готовности долгостроя на этой территории составляет всего 2%.

Жилой комплекс «Триумф. Квартал II» являлся проектом ГК «Классик». Последние десять лет ГК «Классик» занималась жилищным строительством и наращивала портфель проектов, в том числе в других регионах. В Перми у «Классика» было несколько жилых комплексов в активной стадии строительства: «Триумф. Квартал II» (общая площадь всего комплекса — 190 тыс. кв. м), «Компаунд Живаго», «Пермские высоты». При этом часть строек велась за счет создания жилищно-строительных кооперативов, а не по договорам долевого участия. В 2016 году пайщики таких ЖСК стали жаловаться на то, что сроки ввода домов переносятся. В 2017 году были поданы иски о банкротстве ряда компаний группы.

В сентябре 2022 года участок с другим незавершенным домом «Триумф. Квартал II» на ул. Норильской, 2аа, выиграло ООО СЗ «КМПроджект-Данилиха» с ценовым предложением в 61,1 млн руб. Актив разыгрывал на торгах также Фонд развития территорий.

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