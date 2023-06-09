В Петербурге запустили в продажу лимитированные «Подорожники»

В Петербурге в пятницу, 9 июня, запустили в продажу вторую серию лимитированных проездных карт «Подорожник», приуроченных к 320-летию со Дня основания города.

Как рассказали в пресс-службе комитета по транспорту, новая серия отличается от первой, выпущенной 27 мая — в День рождения Петербурга. «Подорожники», которые можно приобрести с сегодняшнего дня, приурочены ко Дню Петра I.

Карты можно приобрести во всех кассах метрополитена и точках продаж проездных билетов ГКУ «Организатор перевозок». Общий тираж этого дизайна составит 50 тыс. штук.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте