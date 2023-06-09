Совет архивных учреждений УрФО обсудит взаимодействие с новыми регионами РФ

В Екатеринбурге 14 и 15 июня состоится научно-методический совет архивных учреждений Уральского федерального округа под председательством начальника управления архивами Свердловской области Романа Тараборина. В совете будут участвовать представители архивных ведомств Москвы, республики Башкортостан, Челябинской, Тюменской, Курганской, Новосибирской, Кировской областей, ЯНАО и ХМАО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Начальник Управления архивами Свердловской области Роман Тараборин

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ Начальник Управления архивами Свердловской области Роман Тараборин

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ

Специалисты обсудят, как обеспечить сохранность и государственный учет архивных документов, доступ к архивным документам, содержащим персональные данные, взаимодействие с архивными органами и учреждениями новых регионов России — Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей.

В рамках совета пройдет семинар «Организация государственного контроля в сфере архивного дела» и откроется выставка архивных документов «Воспоминания и письма уральцев о Великой Отечественной войне», подготовленная Государственным архивом Свердловской области. Экспозиция посвящена Дню памяти и скорби 22 июня, в ней будут представлены фронтовые заметки корреспондентов, «репортажи» с мест событий, воспоминания об участии медработников в войне, переписка гражданского населения с бойцами 63-й Гвардейской добровольческой танковой бригады, письма уральцев семьям.

Научно-методические советы действуют во всех федеральных округах и являются органами, которые координируют работу в области архивного дела. В прошлом году семинар научно-методического совета архивных учреждений УрФО проходил в онлайн-формате. На нем обсуждалось внедрение цифровых технологий в деятельность архивов.

Анастасия Таначева

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте