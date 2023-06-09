В Екатеринбурге в парке обнаружили крупную партию бракованного сидра

В парке лесоводов России в Екатеринбурге обнаружили большую партию просроченного безалкогольного сидра, который должны были продавать в сети «Жизньмарт». Об этом сообщает Е1.ru. В компании изданию заявили, что напитки должны были быть утилизированы из-за обнаруженного брака, однако один из водителей «сэкономил время», выкинув коробки в парке.

«К сожалению, причиной оказался человеческий фактор, водитель транспортной компании решил сократить маршрут и сэкономить время. С подрядной организацией свяжутся и примут меры, чтобы такого не повторилось»,— отметил представитель «Жизньмарт».

Напомним, с начала июня по всей стране произошли массовые отравления алкогольным напитком «Мистер Сидр». Общее число жертв достигло 31 человека, еще 96 пострадавших находятся в больницах.

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