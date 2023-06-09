В Евпатории начался масштабный ремонт дорог

В Евпатории отремонтируют дороги на 27 улицах. Об этом сообщила глава города Елена Демидова в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Евпатории Елены Демидовой Фото: Telegram-канал главы Евпатории Елены Демидовой

Общая протяженность обновленных участков составит 11 км. Специалисты уложат новое дорожное покрытие и бордюры.

«Конечно же, на время проведения работ нам придется потерпеть, стройка — это всегда пыль, шум и неудобства, но результат того стоит»,— говорится в сообщении.

Госпожа Демидова отметила, что список улиц, на которых обновят дорожное покрытие, в дальнейшем будет увеличен.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram