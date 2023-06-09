Прокуратура намерена вернуть Переславлю приватизированную 30 лет назад часть водозабора

Арбитражный суд Волго-Вятского округа удовлетворил кассационную жалобу прокуратуры Ярославской области и направил на новое рассмотрение иск о возврате в муниципальную собственность земельных участков, на которых размещается объекты инфраструктуры водозабора Переславля. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Переславль-Залесский

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Переславль-Залесский

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

В декабре 1993 года АО «Славич» обратилось к главе Переславского района с заявкой на продажу в собственность земельного участка в 1353 га. В заявку были включены земли, расположенные как в самом Переславле, так и в пригороде. На данной земле находились 8 объектов, включая водозабор, станцию водоочистки и шламонакопитель. Право собственности на земли были оформлены в январе 1994 года.

В 1995-м «Славич» безвозмездно вернул в муниципальную собственность водозабор со станцией, а вот земля площадью в 392 тыс. кв. м., на которых расположен шламонакопитель с тремя прудами и подземный резервуар, относящийся к водозабору, осталась в частной собственности. В 2011 году приватизированная земля получила новых собственников, более того МУП «Комплекс», отвечающий за городскую систему водоснабжения и водоотведения, вынужден платить собственнику за аренду прудов шламонакопителя.

В 2020 году управление муниципальной собственности Переславля-Залесского и МУП «Комплекс» обратились с иском в арбитражный суд Ярославской области, чтобы вернуть приватизированную землю в муниципальную собственность. По итогу рассмотрения дела в двух инстанциях итоговое решение было вынесено в пользу нынешних владельцев земельных участков. В дело вмешалась прокуратура, подавшая кассационную жалобу.

Первый заместитель прокурора Ярославской области в жалобе указал, что земельные участки, на которых расположены пруды шламонакопителя водозабора и подземный резервуар, не подлежали отчуждению из муниципальной собственности, поскольку эти объекты являются частью технологической схемы водоснабжения Переславля-Залесского.

22 мая 2023 года кассационная жалоба прокуратуры была удовлетворена арбитражным судом Волго-Вятского округа. Иск возвращен в арбитражный суд Ярославской области на новое рассмотрение по существу. Более того, кассационный суд указал, что «при новом рассмотрении следует установить обстоятельства приватизации водозабора и спорных земельных участков».

Алла Чижова