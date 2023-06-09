Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Екатеринбурге в Пионерском пропала 15-летняя девочка

В Екатеринбурге идут поиски 15-летней девочки, сообщает поисковый отряд «Прорыв». Она пропала накануне, 8 июня, в Пионерском районе. Розыском занимаются сотрудники полиции отдела №3, а также волонтеры.

Рост девочки 160 см. Она имеет среднее телосложение, карие глаза, темные волосы до плеч. На момент пропажи была одета в куртку темного цвета, кофта темного цвета, светлые джинсы и белые кроссовки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении девочки, просят обращаться по телефонам: (343) 356–42–03 или 8(900)044–02–20.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...